PSG : Mbappé recruté à -50%, le Real Madrid a confiance

Dans : PSG.

Zinedine Zidane souhaitant recruter un joueur offensif au mercato, le Real Madrid comptait soumettre une offre au PSG pour Kylian Mbappé. Mais ça, c’était avant la crise du coronavirus…

La crise sanitaire qui frappe l’Espagne, l’Italie, la Grande-Bretagne et la France de plein fouet, a bousculé les plans du Real Madrid. Désormais, il n’est plus question pour le Real Madrid d’investir des sommes folles lors du prochain mercato. La potentielle venue de Kylian Mbappé est donc tombée à l’eau… mais ce n’est que partie remise selon la presse espagnole. Ce mercredi, c’est le site El Gol Digital qui y va de sa petite information en indiquant qu’il est certain à 100 % que le Real Madrid tentera sa chance pour recruter Kylian Mbappé lors du mercato d’été de 2021.

Et dans l’esprit des dirigeants madrilènes, cela n’est finalement pas plus mal car en cas de signature de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été, c’est une somme avoisinant les 300 ME que le club merengue aurait été dans l’obligation de lâcher. Unique décideur des choix forts du Real en période de mercato, Florentino Pérez estime que le prix de Kylian Mbappé pourrait chuter de près de 50 % entre 2020 et 2021, si jamais l’attaquant du Paris Saint-Germain ne prolongeait pas son contrat en faveur du club francilien. Pour le Real Madrid, l’objectif sera donc de convaincre Kylian Mbappé de ne pas signer un nouveau bail en faveur du PSG afin de le recruter pour une somme avoisinant les 150 ME en juillet 2021. Un plan bien optimiste de la part des dirigeants madrilènes, lesquels ont peut-être oublié l’inflexibilité du Qatar, dont les dirigeants peuvent se montrer terribles en négociations. En attendant, le Real Madrid tentera sans doute de se renforcer avec un joueur offensif à moindre coût lors du prochain mercato afin d’épauler Karim Benzema et Eden Hazard…