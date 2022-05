PSG : Mbappé prolonge, un attaquant ne quitte plus le Real

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Après des longs mois d'hésitation, Kylian Mbappé a décidé de prolonger son contrat au PSG. Une nouvelle qui fait un heureux du côté du Real Madrid : Rodrygo.

Le PSG a remporté sa longue bataille avec le Real Madrid pour Kylian Mbappé. Le champion du monde a en effet prolongé son contrat avec le club de la capitale jusqu'en 2025. Une annonce XXL faite ce samedi soir sur la pelouse du Parc des Princes, en compagnie de Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG peut savourer sa victoire, lui qui était mis sous pression sur ce dossier par Doha. Si du côté du PSG, on est aux anges, en Espagne, c'est tout le contraire. Kylian Mbappé est moqué voire insulté par une partie des médias ibériques. En Liga, on ne comprend pas le choix du Français de rester en France du côté du Paris Saint-Germain. Si tout le monde ou presque fait donc grise mine en Espagne, un peut s'estimer heureux de la situation : Rodrygo. Joker de luxe au Real Madrid et récemment décisif en Ligue des champions, le jeune Brésilien va pouvoir continuer de grandir sereinement chez les Merengue.

Rodrygo, une chance à saisir au Real Madrid

Le Real Madrid prépare une prolongation de contrat pour Rodrygo jusqu'en 2027. Sa clause libératoire deviendra 1 milliard et il recevra une augmentation de salaire le portant à 6M net par an. @dvicentecasado pic.twitter.com/nOTCQ88lpR — RodrygoFR🇧🇷🇫🇷 (@Rodrygo_FR) May 19, 2022

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. L'expression va très bien à la situation actuelle de Rodrygo au Real Madrid. Dans un long article publié ces dernières heures, Goal revient sur les grands gagnants et perdants de la prolongation de Kylian Mbappé au PSG. Si Karim Benzema, le Real Madrid ou encore Florentino Pérez sont placés dans le camp des perdants, Rodrygo figure lui bien dans la liste des vainqueurs. « Le prometteur jeune brésilien a eu peu d'opportunités d'impressionner cette saison avec le Real Madrid, mais cela devrait être bien plus fréquent la saison prochaine avec la non concurrence de Kylian Mbappé. (...) Si Mbappé avait rejoint le club, Rodrygo n'aurait pas eu l'espace pour continuer à grandir. Maintenant, on va lui donner une chance de le faire, et il va devoir la prendre », peut-on notamment voir écrit par Goal. A 21 ans, Rodrygo va en effet devoir montrer à sa direction qu'il peut faire oublier Kylian Mbappé (au moins quelques saisons). C'est d'ailleurs ce qu'est en train de faire Vinicius Jr, qui après des débuts compliqués au Real Madrid, est peu à peu en train de s'installer comme un titulaire indiscutable avec les Merengue. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter à Rodrygo. En attendant, le Brésilien aura peut-être encore son mot à dire le 28 mai prochain au Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions du Real Madrid face à Liverpool.