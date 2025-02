PSG ‍: Mbappé privé de 55 ME, la FFF scandalise l'UNFP

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé réclame le versement de 55 millions d'euros de salaires et de primes au PSG. S'il semblait dans son bon droit, le Madrilène vient pourtant d'être débouté par la FFF. Une décision incompréhensible pour l'UNFP.

Sa meilleure remontada de l'année, le Paris Saint-Germain l'a peut-être réalisée hors des terrains. Le club parisien est en conflit avec son ancienne star Kylian Mbappé concernant 55 millions d'euros. Cette somme est réclamée par l'attaquant français et correspond à des salaires et des primes non versés. Juridiquement, le capitaine des Bleus était dans son bon droit puisqu'il pouvait se baser sur son ancien contrat parisien. Le PSG avançait lui l'idée d'un accord oral du joueur pour renoncer à cet argent dans le but de retrouver le groupe professionnel après un été 2023 tendu. Si la LFP s'était d'abord prononcée en faveur de Mbappé, le verdict a été tout autre à la FFF. La commission supérieure d'appel de la Fédération a jugé « irrecevable » la demande de Mbappé.

L'UNFP dénonce un dangereux précédent

Pour appuyer sa décision, elle se base sur la LFP. Bien que favorable au versement de l'argent, la Ligue considérait « qu'aucune procédure disciplinaire ne devait être engagée à l'encontre du club » après que le PSG ait saisi le Tribunal judiciaire de Paris. Un retournement de situation incompréhensible pour l'UNFP. Le syndicat des joueurs professionnels français a publié un communiqué pour défendre Kylian Mbappé et dénoncer un précédent grave pour l'ensemble des joueurs sous contrat en Ligue 1 et en Ligue 2.

« Ce magnifique rétropédalage de la LFP, ajouté à la dernière décision de la FFF de ne rien décider du tout, laissent donc au club parisien le temps d’attendre que la justice civile qu’il a saisie se prononce dans quelques années en faveur du… joueur. C’est une évidence, c’est une certitude, c’est écrit, c’est signé. C’est reculer pour mieux sauter. Un contrat, en France, ça se respecte ! La FFF, organe suprême du football français, a-t-elle conscience du mauvais message qu’elle envoie non seulement dans ce cas précis, mais plus généralement encore – et surtout ! – à l’ensemble des acteurs de notre sport ? Visiblement, pas... », a notamment écrit dans un long message sur X l'instance présidée par David Terrier. Autant dire que le conflit PSG-Kylian Mbappé est loin d'être terminé et pourrait même devenir une affaire d'État.