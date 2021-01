PSG : Mbappé prié de clarifier son avenir avant Barcelone !

Dans : PSG.

En pleine crise de confiance, Kylian Mbappé ne semble pas jouer totalement libéré et cela a peut-être un lien avec sa situation contractuelle au PSG.

Effectivement, l’attaquant du Paris Saint-Germain est à un tournant de sa carrière, la fin de son bail actuel expirant en juin 2022. Pour l’ancien Monégasque, le moment est crucial dans la mesure où il devra partir cet été ou faire le choix de prolonger sur trois ou quatre ans supplémentaires en faveur du PSG. Selon le journaliste Stéphane Bitton, c’est précisément cette hésitation qui joue des tours à Kylian Mbappé en ce début d’année 2021, très laborieux pour l’attaquant des Bleus avec zéro but au compteur depuis quatre matchs consécutifs. C’est ainsi que sur l’antenne de France Bleu Paris, le journaliste a estimé qu’il serait positif pour Kylian Mbappé de clarifier les choses une bonne fois pour toute au sujet de son avenir…

« Et le grain de sable il est dans la tête de Kylian Mbappé. Au début, on a cru que le souci était physique. Mais malgré la pause de Noël, il ne retrouve pas sa forme. C’est donc dans la tête explique le journaliste avant de poursuivre. Je lui conseille de parler avant Barcelone. Il doit se libérer et nous dire s’il veut rester au PSG, nous dire s’il a fait ce choix de carrière pour les 3-4 années qui viennent, ou s’il veut partir au Real Madrid ou ailleurs. Peu de clubs peuvent se le payer. Cela doit faire partie de sa réflexion. Je pense qu’il peut devenir le roi de Paris et qu‘il aurait tort de partir maintenant. Mais c’est à lui de prendre la décision, de parler et de se libérer. Je pense qu’il a un pied à Paris et un pied à Madrid. Mais la pression serait énorme là-bas, même s’il a été programmé pour cela. C’est le plus grand club du monde et il serait probablement le transfert le plus cher de l’histoire. C’est une pression énorme. Et je ne suis pas certain que ce soit dans son intérêt, d’autant plus que le PSG est en train de se reconstruire avec un nouvel entraîneur ». Reste maintenant à voir si Kylian Mbappé suivra les conseils de Stéphane Bitton en s’exprimant publiquement et sans langue de bois sur son avenir. Qu’on se le dise, c’est assez peu probable…