PSG : Mbappé c'est 200 ME pour Paris, le Qatar est clair

Dans : PSG.

Plus que jamais ambitieux après son titre de champion d’Espagne, le Real Madrid rêve toujours plus de Kylian Mbappé pour son avenir.

L’objectif de Florentino Pérez est très clairement d’offrir à Zinedine Zidane l’attaquant du Paris Saint-Germain en 2021. Sans aucun doute, le président du Real Madrid mise sur Kylian Mbappé afin que ce dernier ne prolonge pas, et ne soit plus qu’à un an de la fin de son contrat. Un scénario qui obligerait le PSG à vendre sa star, sous peine de le voir partir libre de tout contrat en 2022. Néanmoins, Don Balon affirme ce lundi que même si ce scénario venait à se produire, alors Nasser Al-Khelaïfi refuserait de brader Kylian Mbappé.

Paris intransigeant sur le prix, prolongation ou pas

En fin de contrat dans un an ou pas, le président du Paris Saint-Germain ne passera pas en-dessous de la barre des 200 ME pour le transfert de l’international français, rapporte le média. Une somme qui fera bien évidemment tiquer le Real Madrid, pas du genre à débourser une telle somme pour un joueur entrant dans sa dernière année de contrat. Plus que jamais, le dossier Kylian Mbappé s’annonce donc bouillant, le PSG montrant fermement sa détermination pour conserver son joueur. En interne, le club francilien s’active d’ailleurs pour prolonger le bail de son n°7… en vain, pour l’instant. Au micro de RMC la semaine dernière, Mohamed Bouhafsi concédait que les négociations n’avançaient pas réellement entre la direction du Paris Saint-Germain et l’entourage de Kylian Mbappé. La crainte d’un refus catégorique du joueur de prolonger dans la capitale se fait de plus en plus pressante au sein du PSG.