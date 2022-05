PSG : Mbappé prend une droite signée Bertrand Latour

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé fait toujours la Une de l'actualité parisienne, l'annonce du choix de l'attaquant français étant forcément imminente. Tandis que le Real Madrid pense avoir gagné son duel avec le PSG, certains relativisent le départ de Mbappé.

Tandis que le Paris Saint-Germain jouera ce samedi soir à la Mosson son avant-dernier match de la saison, tout le monde s’interroge sur le moment précis où Kylian Mbappé dévoilera officiellement s’il prolongera avec le club de la capitale ou bien s’il acceptera de signer au Real Madrid. Ces derniers jours, Florentino Perez n’hésite pas à afficher une énorme confiance dans cette opération, le président de la Casa Blanca pensait cette fois avoir obtenu gain de cause dans ses négociations avec le clan Mbappé, notamment concernant les droits à l’image.

Promis au titre de joueur UNFP de l’année, Kylian Mbappé s’exprimera dimanche soir lors de cette cérémonie et ses mots seront étudiés de près. En 2019, l’attaquant parisien avait profité de cette fête des footballeurs pour réclamer « des responsabilités supplémentaires » aux dirigeants du PSG, des propos qui avaient fait grand bruit à l’époque. En 2022, il pourrait cette fois dire où il jouera la saison prochaine, même si rien n’est certain. Bertrand Latour, qui sera aux interviews sur le tapis rouge pour la chaîne L’Equipe, estime lui qu’en dehors du suspense, les dirigeants parisiens réfléchissent peut-être à l’avenir sans Mbappé.

Le PSG a Mbappé, mais n'a pas gagné la Ligue des champions

Sur la chaîne sportive, le journaliste estime lui que du côté du PSG, même si la prolongation de l’ancien monégasque est LA priorité numéro 1, l’obsession de gagner la Ligue des champions a également permis de relativiser l’éventuel départ de Kylian Mbappé. « Je me fais juste une réflexion. Qui sont les vainqueurs des dernières éditions de la Ligue des champions ? Les Anglais, et tout cas ce n’est jamais le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain dont fait partie Mbappé. Si tu prends le problème à l’envers, et que tu es dirigeant du PSG, tu te dis que tu as ce joueur depuis 5 ans et que tu n’est jamais arrivé à gagner la Ligue des champions même avec tout son talent. OK, le problème ne vient pas de lui, mais les autres clubs qui gagnent le font sans lui. Il y a aussi une vie sans Kylian Mbappé », fait remarquer Bertrand Latour, qui ajoute que même avec un Neymar à son meilleur niveau et Mbappé le PSG s'était planté dans cette compétition.

Autrement dit, avant de donner les clés du Paris Saint-Germain à sa star, les responsables du club de la capitale devraient peut-être y réfléchir à deux fois. Car s'il est forcément plus facile de gagner la Ligue des champions avec Kylian Mbappé, ce dernier n'assure pas à 100% que ce sera le cas. Chelsea, Liverpool, le Bayern Munich et d'autres clubs sont là pour le prouver.