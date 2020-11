PSG : Danger sur Paris, Mbappé incertain à Leipzig

Dans : PSG.

Touché en cours de match face à Nantes, Kylian Mbappé a été sorti par précaution par Thomas Tuchel.

Déjà privé de Neymar pour le match de Ligue des Champions à Leipzig, le PSG peut craindre le pire si sa deuxième étoile offensive est aussi absente. En effet, Le Parisien annonce ce dimanche que les délais de récupération de l’attaquant français de son pépin physique à la cuisse. Fatigué ces dernières semaines, touché par le Covid après la reprise, Mbappé a bien évidemment été ménagé pour la séance de ce dimanche au Camp des Loges, restant en soins. L’ancien monégasque ressentirait une « lourde musculaire » plus qu’une véritable blessure, et devra donc récupérer. Il suivra désormais un protocole express pour essayer de revenir à temps pour un match qui s’annonce décisif.

En effet, après le premier revers face à Manchester United et malgré la victoire à Istanbul, le PSG serait mis en danger en cas de nouveau revers en Allemagne, face au demi-finaliste de la dernière édition. Surtout que Thomas Tuchel doit déjà déplorer, outre Neymar, les absences de Marco Verratti, Juan Bernat et Julian Draxler. Mauro Icardi et Leandro Paredes sont eux incertains, pour un PSG qui sera loin d’être fringuant ce mercredi en Allemagne. En revanche, Moise Kean, le buteur en forme également sorti à Nantes, se remet bien des coups reçus lors du match et sera apte pour le déplacement à Leipzig.