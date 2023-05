PSG : Mbappé prend en main l'avenir de Sergio Ramos

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG aura énormément de chantiers à régler cet été lors de l'intersaison. Sergio Ramos n'est d'ailleurs pas encore certain de poursuivre l'aventure dans la capitale française.

Le PSG n'est plus très loin de remporter le 11e titre de son histoire en Ligue 1. Le club de la capitale pourra ensuite régler ses problèmes. Et ils sont nombreux depuis le début de l'année 2023. Luis Campos va lui devoir s'occuper du mercato. Parmi les chantiers à régler, celui des fins de contrat. Si Leo Messi va quitter le PSG dans les prochaines semaines, rien n'est encore sûr concernant Sergio Ramos. L'Espagnol de 37 ans réalise une belle saison et n'a jamais caché son désir de rester à Paris la saison prochaine. La direction est en pleine réflexion sur la suite à donner au contrat de Ramos. Mais un soutien de poids pour l'Espagnol pourrait faire pencher définitivement la balance en sa faveur.

Sergio Ramos proche d'une prolongation de contrat au PSG ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sergio Ramos (@sergioramos)

Selon les informations d'Eduardo Inda, données au Chiringuito de Jugones, Kylian Mbappé en personne a demandé à sa direction de prolonger le contrat de Sergio Ramos. Le Français, en plus d'être proche de l'ancien joueur du Real Madrid, pense qu'il est l'une des rares signatures à avoir fait preuve d'engagement. Pour la saison prochaine, Mbappé veut continuer de jouer avec les meilleurs et pense donc que Ramos peut encore beaucoup apporter au PSG. Afin de prolonger à Paris, l'Espagnol devra néanmoins accepter une baisse significative de son salaire et de sans doute jouer moins. Car Milan Skriniar et le jeune Luka Vuskovic pourraient être de nouveaux concurrents de poids la saison prochaine. En tout cas, Sergio Ramos se donne tous les moyens possibles pour continuer à jouer au PSG. Après une première saison difficile en raison de blessures, l'Andalou est l'une des rares satisfactions de l'exercice actuel dans la capitale. Fiable et doté de caractère, il pourrait donc encore rendre de fiers services au club francilien.