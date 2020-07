PSG : Mbappé pour zéro euro, le Real va faire pleurer le Qatar

Dans : PSG.

Ce pourrait être un sacré coup de tonnerre dans le dossier Kylian Mbappé, même s’il s’agit d’une tactique à très longue portée.

Le Real Madrid lorgne sur Kylian Mbappé depuis des années. Cet été, aucune attaque ne devrait avoir lieu, le PSG n’ayant pas l’intention de lâcher sa star, et surtout le club francilien a la possibilité financière de repousser toutes les attaques imaginables. La grande opération est prévue pour l’été 2021, quand le champion du monde français sera à un an de la fin de son contrat, avec une marge de négociation bien plus importante donc pour faire craquer les dirigeants qataris. En dépit des bonnes intentions annoncées dans la presse, le PSG et le clan Mbappé n’ont pas réellement abordé le sujet de la prolongation concrètement. Et cela donne une idée risquée, mais bien plus économique au Real Madrid, selon El Chiringuito de Jugones.

Avec la crise économique actuelle, la Maison Blanche ne se voit pas forcément monter jusqu’à 200 ME pour s’offrir un attaquant, aussi prometteur et talentueux soit-il. L’idée a donc évolué dans l’esprit de Florentino Pérez, qui serait tenté d’attendre la fin du contrat de Mbappé pour le récupérer librement. Un pari risqué puisque le forcing du PSG peut aussi lui permettre de signer un nouveau bail à Paris. Mais le Real Madrid a tout prévu, et l’idée est de prévenir le clan Mbappé que, si le joueur venait à signer libre au Real Madrid en 2022, il toucherait une incroyable prime à la signature à hauteur de 100 ME. De quoi en effet patienter sur le plan purement financier, et même avec cette folle dépense, réaliser un joli coup pour le ténor espagnol. Une tactique quelque peu alambiquée mais qui a aussi l’objectif de mettre la pression sur le PSG, qui risque de se poser des questions cruciales si jamais Mbappé ne prolongeait pas dans les prochains mois. Une guerre des nerfs donc avec au milieu l’ancien monégasque, déterminé à tout réussir sportivement et ne pas se faire polluer l’esprit. Il faudra une certaine force mentale pour cela, et le Parisien n’en manque pas. Tout comme de l’ambition, et le dernier échec du PSG en Ligue des Champions, la saison dernière face à Manchester United, l’avait déjà fait bouillir. Autant dire que le mois d’août pourrait déjà être déterminant pour son avenir.