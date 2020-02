PSG : Mbappé plus vendeur que Neymar, la preuve est là

Dans : PSG.

Longtemps numéro 1 des ventes de maillots auprès des supporters parisiens, Neymar a cédé sa place à Kylian Mbappé, du moins au Parc de Princes.

En France, il n’y a plus photo, le Paris Saint-Germain est le club qui vend le plus de maillots, et de très loin. Et même sur toute la planète les tuniques du PSG floqués du nom de Neymar ou de Mbappé se vendent par centaines de milliers. Mais entre les deux stars du club de la capitale, l’attaquant français du Paris SG semble avoir pris le meilleur sur son coéquipier brésilien lorsque l’on se réfère aux ventes réalisées au Parc des Princes. De l’aveu même du responsable de la boutique du PSG, depuis le Mondial 2018, Kylian Mbappé rafle la mise.

Pour Christophe Mekzine, le joueur français est le numéro 1 absolu des ventes pour le Paris Saint-Germain. « Chaque soir de match, plus de 1.000 clients passent dans la boutique derrière la tribune Paris. En termes de ventes, les maillots sont au top. Depuis la Coupe du monde, Mbappé est en tête des flocages. Après la victoire contre le Real Madrid, on a aussi eu pas mal de ventes avec Gana Gueye, Di Maria, Marquinhos. On sent l’humeur des supporteurs en fonction des résultats et il y a une petite baisse d’activité s’ils sont moins bons », explique, dans Le Parisien, le responsable de la boutique du PSG au Parc des Princes. De quoi expliquer encore plus pourquoi Leonardo et Nasser Al-Khelaifi font le forcing pour prolonger Kylian Mbappé au-delà de son contrat actuel qui s'achève en 2022.