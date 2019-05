PSG : Mbappé pique sa crise, Deschamps s'en fiche royalement

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Equipe de France.

En déclarant publiquement qu’un départ du Paris Saint-Germain n’était pas impossible, Kylian Mbappé a provoqué une tempête à l’approche du mercato.

C’était sans doute l’effet recherché, alors que des discussions ont été entamées la semaine dernière pour prolonger son contrat à Paris. Généralement, ce genre de déclaration choc est très peu apprécié chez les supporters et chez les dirigeants. Mais qu’en pense Didier Deschamps, l’entraîneur de Kylian Mbappé en sélection ? Interrogé à ce sujet, le sélectionneur national n’a pas semblé plus choqué cela par l’attitude du Parisien. Même si en privé, le discours sera peut-être tout autre…

Mbappé, rien de dramatique pour Deschamps

« Les déclarations de Mbappé ? Dans le monde d’aujourd’hui plus rien ne me surprend… Je n’ai pas pour habitude de commenter ce que disent les joueurs. J’aurai l’occasion de discuter avec Kylian, comme je l’ai fait lors des derniers rassemblements. Un jour c’est lui (qui parle), un jour c’est un autre, quand c’est Kylian ça prend forcément plus d’ampleur, c’est comme ça » a confié Didier Deschamps avant de poursuivre. « Il avait déjà dit quelque chose de similaire à l’automne. Chacun interprétera à sa façon ce que signifie avoir des responsabilités. Kylian est en tout cas un joueur très important pour l’Equipe de France. Même s’il est jeune, ce n’est pas un handicap. Il est important pour nous » a rappelé Didier Deschamps, qui ne tiendra donc pas rigueur à Mbappé de ses déclarations en club.