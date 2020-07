PSG : Mbappé peut zapper le Ballon d'Or en 2020

Dans : PSG.

Classé 6e au Ballon d’Or 2019, Kylian Mbappé peut-il aspirer à remporter le plus prestigieux titre individuel cette année ?

Comme chaque année, l’attaquant du Paris Saint-Germain affiche des statistiques affolantes avec 18 buts en Ligue 1 et un total qui monte à 30 toutes compétitions confondues. Au-delà d’être un buteur hors pair, l’ancien attaquant de l’AS Monaco s’est également imposé comme l’un des meilleurs passeurs du PSG avec 17 offrandes en 2019-2020. Assurément, sa victoire finale au Ballon d’Or 2020 dépendra en grande partie du Final 8 de la Ligue des Champions. Mais pour Robin Van Persie, très attentif à cette distinction individuelle, Kylian Mbappé n’a même pas sa place sur le podium cette année.

Via son compte Twitter, l’ancien attaquant d’Arsenal et de Manchester United a publié son trio de tête. Et pour l’ex-international néerlandais, c’est Robert Lewandowski qui mérite d’être sacré en 2020. Il faut dire que le Polonais, champion d’Allemagne avec le Bayern Munich, a réalisé une saison totalement dingue avec le total à peine croyable de 51 buts toutes compétitions confondues en Bavière. En seconde position, Robin Van Persie classe Kevin De Bruyne, homme fort de Manchester City et encore plus depuis la reprise après le confinement. Enfin, « RVP » a placé Sadio Mané à la troisième et dernière place de ce podium assez surprenant, dans lequel on ne retrouve donc ni Lionel Messi, ni Cristiano Ronaldo, ni Kylian Mbappé. C’est précisément car les extraterrestres du Barça et de la Juventus Turin ne sont pas présents que ce trio a peu de chances d’être le podium final du Ballon d’Or…