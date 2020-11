PSG : Mbappé peut partir, l'avenir du Paris SG c'est Neymar

Dans : PSG.

Déterminé à conserver ses attaquants Neymar et Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain en aura-t-il les moyens ? Si le club de la capitale ne pouvait en garder qu’un seul, Yoann Riou voterait pour le Brésilien sans la moindre hésitation.

C’est un véritable casse-tête auquel est actuellement confronté Leonardo. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain doit convaincre Neymar et Kylian Mbappé de prolonger leurs contrats respectifs qui expirent en 2022. Cela passera par un salaire au moins aussi confortable, mais aussi par des garanties concernant l’effectif. Autrement dit, les deux attaquants, en plus de peser sur les finances du club francilien avec leurs énormes revenus, lui demandent de dépenser sur le marché des transferts. Pas sûr que le champion de France puisse répondre à ces exigences compte tenu du fair-play financier. Le sacrifice d’une des deux stars serait peut-être nécessaire. Oui, mais laquelle ? Pour Yoann Riou, à choisir, mieux vaut tout miser sur le Brésilien.

« Mbappé ? C’était déjà un miracle pour le football français de l’avoir gardé après Monaco, a rappelé le journaliste de La Chaîne L’Equipe, dans des propos relayés par Footradio. Les gens pensaient qu’il allait partir au Real Madrid. C’est quand même sa quatrième saison avec le Paris Saint-Germain. Mais il a tellement des rêves de grandeur et de marquer l’histoire. On le verrait magnifiquement au Real Madrid ou même à Liverpool. Alors que Neymar, finalement, il a trouvé son chemin au PSG. Il est en plein maturité, il a 28 ans. Ses deux blessures ont changé beaucoup de choses pour lui. Il est heureux dans ce club. Ce qu’il fait quand il joue, c’est magnifique. On le sent de plus en plus heureux. Neymar deviendrait l’homme symbole du PSG. » Reste à savoir si l’ancien Barcelonais voudrait rester sans le Français.