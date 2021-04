PSG : Mbappé pas prêt pour l'étranger, il le prévient

Dans : PSG.

Stéphane Bitton est revenu sur la sortie de Kylian Mbappé qui s'était agacé des critiques reçues par la presse française, lui rappelant que les médias étrangers n'étaient pas forcément plus tendres.

Après avoir marché sur l'eau pendant quelques semaines suite à son triplé inscrit sur la pelouse du Barça, Kylian Mbappé traverse de nouveau une période plus compliquée. Avec les Bleus comme avec le PSG, le champion du monde ne marque plus depuis quelques matchs. Des prestations qui lui ont valu de nombreuses critiques de la part des médias français. Une situation qui semble de plus en plus gêner le Parisien. Agacé, Kylian Mbappé avait alors déclaré que les critiques incessantes dont il fait l'objet pèseraient dans la balance au moment de faire son choix concernant son avenir. Pour Stéphane Bitton, la sortie de l'attaquant du PSG est plus que la maladroite.

« Oui évidemment ça fatigue, personne n’aime les critiques mais quand ça sort de la bouche de Kylian Mbappé, ça prend tout de suite une autre tournure. Alors orgueil, maladresse ou erreur de jeunesse ? Ça arrive après une quinzaine en Bleus qui a été pour le moins mitigée. J’aurais préféré qu’il adresse ces reproches après un doublé face à Lille ou le Bayern. En général, il nous avait plus habitué à cela, c’est-à-dire qu’il gardait cela pour lui et il attendait de très bien réussir un match pour ensuite parle. Dans tous les cas en terme de communication, notre ami Kylian Mbappé a tout faux » a déclaré le journaliste de France Bleu Paris.

Mbappé pas prêt pour l'étranger ?

Actuellement courtisé avec insistance par Liverpool mais surtout le Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait découvrir un nouveau championnat la saison prochaine. Mais comme le journaliste le rappelle, l'Espagne et l'Angleterre ne possèdent certainement pas la presse sportive la plus tendre envers les joueurs. « Une erreur de jeunesse ? Il a certes 22 ans mais il est déjà bien rôdé aux micros et caméras. Donc, je me suis dit que Kylian a voulu nous envoyer un message subliminal. Je voudrais rappeler à Kylian Mbappé qu’ici c’est Paris et qu’on est très gentils avec les joueurs. Quand ils réussissent des bons matchs on le dit mais il faut bien nous laisser le droit aussi de dire quand ça ne va pas. Qu’il sache que de l’autre côté des Pyrénées ou de la Manche, les critiques seront bien plus virulentes » a prévenu Stéphane Bitton. L'avenir nous dira si cette sortie médiatique controversée de Kylian Mbappé était signe d'un futur départ ou simplement d'un ras-le-bol passager.