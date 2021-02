PSG : Mbappé partant, les Français ne veulent pas de Messi

Dans : PSG.

Toujours en phase de réflexion quant à son avenir, Kylian Mbappé pourrait inciter le Paris Saint-Germain à le transférer l’été prochain. Et à miser sur Lionel Messi pour le remplacer. Mais cette double hypothèse ne plaît visiblement pas aux Français.

Que les supporters du Paris Saint-Germain se rassurent, la direction ne compte pas affaiblir l’effectif la saison prochaine. Et ce même si Kylian Mbappé refusait de prolonger son contrat qui expire en 2022. En cas de départ, l’attaquant français serait remplacé par un joueur du calibre de Lionel Messi, une perspective séduisante lorsque l’on se souvient de l’efficacité de l’Argentin avec Neymar au FC Barcelone. Mais il faut croire que cette association ne fait pas tant rêver en France.

Car selon les résultats d’un sondage réalisé pour RTL et Winamax, 73 % des Français, et 72 % des amateurs de football sondés préfèrent voir le Paris Saint-Germain conserver Kylian Mbappé au lieu de recruter le sextuple Ballon d’Or. Une majorité écrasante qui s’explique peut-être par l’âge des deux joueurs puisque le Français de 22 ans représente l’avenir, contrairement au Barcelonais qui fêtera ses 34 ans en juin prochain. Et dont la cote de popularité dans l’Hexagone n’atteint pas celle de notre champion du monde.

Les Français pessimistes pour le PSG

En tout cas, le club de la capitale semble du même avis étant donné que le directeur sportif Leonardo se démène pour convaincre l’ancien Monégasque de prolonger. C’est donc avec Mbappé que le PSG espère un jour remporter la Ligue des Champions. Mais toujours selon le même sondage, seuls 43 % des fans de foot et 30 % des Français croient Paris capable de soulever le trophée tant convoité cette saison. Un pourcentage qui pourrait évidemment changer si les Parisiens battaient le FC Barcelone en huitièmes de finale.