PSG : Mbappé partant, le plan B de Leonardo a déjà échoué

Face à l’indécision de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain se prépare à un éventuel départ de son attaquant. Mais la piste étudiée par le directeur sportif Leonardo pour le remplacer a déjà abouti à un échec.

Le Paris Saint-Germain n’a pas vraiment le choix. A force d’attendre la décision de Kylian Mbappé, sollicité pour prolonger son contrat qui expire en 2022, le club de la capitale se rend bien compte que son attaquant envisage clairement un départ. Car sans prolongation avant l’ouverture du marché des transferts, la direction ne prendra sûrement pas le risque de le voir partir libre l’année prochaine. C’est pourquoi Leonardo commencerait à préparer sa succession. En cas de transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid, le directeur sportif penserait effectivement à négocier l’arrivée du Merengue Vinicius Junior dans la transaction.

Mais l’opération risque de tomber à l’eau dans la mesure où l’ailier brésilien ne compte pas quitter la Maison Blanche si l’on en croit le journaliste espagnol José Luis Sanchez. « L'intention de Vinicius, c'est de continuer au Real Madrid, a révélé notre confrère dans l’émission El Chiringuito. Personne au PSG n'a contacté le joueur ni son entourage. Il continue à s'installer au Real Madrid, il s'investit pour rester longtemps au Real Madrid. Il sait que le Real Madrid lui fait confiance, le club lui a dit directement, il lui fait énormément confiance. »

Zidane croit en Vinicius

« Et pour lui, les derniers matchs ont été importants, surtout celui en Ligue des Champions contre l'Atalanta Bergame où il a été décisif, a poursuivi le journaliste. Il pense qu'il peut jouer un rôle important contre le Barça et Liverpool. Ce sont les prochains matchs clés du Real Madrid. » Rappelons que Leonardo s’était déjà intéressé à son compatriote par le passé, à une époque où Vinicius suscitait encore beaucoup de doutes. Deux ans plus tard, Vinicius Junior reste toujours aussi maladroit dans la surface adverse, mais sa percussion semble séduire l’entraîneur Zinédine Zidane qui l’aligne régulièrement.