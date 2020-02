PSG : Clash à 300ME pour Mbappé au Real Madrid ?

Dans : PSG.

Avant le Clasico contre le FC Barcelone, le Real Madrid de Zinedine Zidane n’est pas au mieux, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Kylian Mbappé sera t-il le sauveur la saison prochaine ?

Deux revers de suite, et toute une saison bascule. Défait à Levante le week-end dernier (0-1), le Real a d’abord perdu la tête de la Liga au profit du Barça. Puis quelques jours plus tard, Madrid s’est mis en grand danger en C1 en perdant son huitième de finale aller au Bernabeu contre Manchester City (1-2). Autant dire que tout est remis en question chez les Merengue. Une révolution est même annoncée pour l’été prochain. Et Gareth Bale sera au coeur de celle-ci. Sous contrat avec le Real jusqu’en 2022, le Gallois sera poussé dehors par Zidane, même si Florentino Pérez attendra une offre intéressante pour lâcher sa star. Tout cela pour financer le recrutement de son remplaçant, qui pourrait être Kylian Mbappé.

Désiré par tout le monde à Madrid, le champion du monde est annoncé comme l'héritier de Cristiano Ronaldo au Real, un club dans lequel il rêve d’évoluer, surtout aux côtés de Zizou. C’est donc pour cette raison que l’entraîneur français va faire tout possible pour s’attacher les services de l'international français dès l’été prochain. Sauf que cette opération, estimée à 300 millions d’euros, ne serait, pour l’instant, pas dans les cordes de Florentino Pérez. Si le président de la Maison Blanche est prêt à faire de gros efforts pour Mbappé, il préférerait attendre 2021, affirme Diariogol. Dans un an, Mbappé arrivera effectivement à un an de la fin de son contrat, s’il ne prolonge pas d’ici là, et l’attaquant du PSG coûterait alors bien moins cher. Une économie vitale pour Pérez, qui sait que son Real aura besoin de plusieurs renforts, et non pas qu’un seul, pour relancer un nouveau projet.