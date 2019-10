PSG : Mbappé obsède le Real Madrid, le boss devient fou !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Si Neymar a eu la vedette lors du long feuilleton du mercato estival 2019 au Paris Saint-Germain, il se pourrait bien que le Brésilien soit cette fois remplacé par Kylian Mbappé dans un peu moins d’un an. Car en Espagne, il est désormais très clair que le Champion du monde français du PSG est la priorité numéro 1 du Real Madrid. Le désir de faire signer Kylian Mbappé serait tel chez les Merengue que Florentin Perez serait prêt à zapper le marché hivernal des transferts afin de concentrer l’ensemble des moyens sur l’opération financière colossale pour convaincre Nasser Al-Khelaifi et Leonardo de faire céder Mbappé.

Dans AS, Joaquin Maroto affirme que le patron du Real Madrid fait clairement une fixation sur Kylian Mbappé, au point de ne pas écouter les messages en provenance de ses conseillers. « Certains techniciens au sein du Real Madrid estiment que l’effectif actuel devrait être renforcé en janvier avec des joueurs tels que Eriksen, Bruno Fernandes ou Van de Beek. Mais cette opinion n’est pas partagée par le président, qui n’a que Kylian Mbappé à l’esprit. Florentino Perez ne veut pas perdre de temps et d’argent en janvier, sauf dans le cas improbable où il pourrait s’offrir Pogba, et il veut concentrer ses efforts et ses ressources sur la signature de l’attaquant français du PSG », explique le journaliste du quotidien sportif proche du Real Madrid.