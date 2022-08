PSG : Mbappé numéro 1, Neymar plan B, c'est signé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Il n'y aura plus de penaltygate au Paris Saint-Germain. Christophe Galtier a officiellement décidé de la hiérarchie des tireurs, et les joueurs concernés ne pourront plus tricher.

Une semaine après le match PSG-Montpellier, le PSG a rendu une copie parfaite contre Lille. Et les joueurs parisiens n’ont pas eu besoin d’un penalty pour coller un terrible 7-1 à une formation du LOSC asphyxiée au bout de 9 secondes et l’ouverture du score de Kylian Mbappé. Faute de penalty, on ne sait pas comment tout s’est réglé entre le numéro 7 parisien et son coéquipier brésilien dans le secret du vestiaire après le chaos de dimanche dernier. Mais au micro de Prime Vidéo, Christophe Galtier a fait savoir qu’il avait tranché définitivement pour éviter un nouveau penaltygate et qu’il était désormais possible pour lui d’afficher son choix au public. Cette saison, Kylian Mbappé sera bien le tireur numéro 1 et Neymar le tireur numéro 2, même s’il est clair que le Brésilien est le meilleur tireur de penalty au monde.

Mbappé va tirer les penaltys, le PSG a tranché

Au micro de David Astorga, la réponse de Galtier est claire : Kylian Mbappé est le tireur de penalty numéro 1 du PSG. #LOSCPSG #Ligue1UberEats #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/6OiFaIeT25 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) August 21, 2022

L'entraîneur du Paris Saint-Germain est en tout cas très clair sur ce sujet. « S’il y a un penalty c’est bien, s’il y en a deux c’est mieux (sourire) Mais s’il n’y en a qu’un, c’est Kylian qui tire. Après, par principe je choisis toujours un deuxième tireur qui est évidemment Neymar. Après vous pouvez avoir des situations comme vous avez eu la semaine dernière. Il faut être intelligent. J’ai vu ce que Karim Benzema a fait samedi avec Eden Hazard, il faut avoir l’intelligence de faire cela et de savoir comment les uns et les autres le sentent. Mais c’est clair, Kylian est le numéro 1 et Ney le numéro 2 », a répété Christophe Galtier histoire que cela soit bien imprimé dans les esprits. On va donc attendre avec impatience le prochain penalty accordé au PSG afin de savoir si du côté de Neymar et Mbappé c'est également le cas.