PSG : Mbappé nul contre Nantes, les sales notes de KM7

Kylian Mbappé doit avoir mal au crâne au lendemain de la défaite du Paris Saint-Germain contre Nantes. Le champion du monde n'a jamais été aussi mal noté.

Le Paris Saint-Germain célébrait dimanche son 100e match officiel contre le FC Nantes depuis la création des deux clubs, et au sein de cet « événement », Kylian Mbappé disputait, lui, son 100e match de championnat sous la tunique du PSG. L’attaquant parisien aurait aimé apporté la victoire aux siens pour fêter cela, mais hélas pour lui et pour Paris, c’est l’inverse qui s’est produit. Transparent contre les Canaris, Kylian Mbappé a commis une grosse bévue qui a permis aux joueurs d’Antoine Kombouaré d’égaliser. Et ce lundi, la presse est sans pitié avec le champion du monde. L’Equipe et Le Parisien mettent une même note, « 3 », à Kylian Mbappé, faisant de ce dernier le joueur le plus mauvais, ou le moins bon, lors de ce PSG-Nantes.

Kylian Mbappé prend cher après PSG-Nantes

Dans le quotidien sportif, on justifie sans problème cette note attribuée à Mbappé. « La soirée est à oublier et le buteur parisien devra montrer autre chose à Lyon, dimanche prochain, si le PSG veut conserver son titre », prévient L’Equipe au sujet du niveau de Kylian Mbappé. Et dans le quotidien régional on pointe aussi du doigt l’ancien Monégasque. « Pour son 100e match en Ligue 1 avec le maillot du PSG, le meilleur buteur du championnat rêvait sans doute de marquer les esprits. Il a surtout fait marquer les Nantais. Après avoir tenté d‘accélérer le jeu en décrochant, vu Lafont repousser sa frappe à ras de terre (38e), il se loupe dans sa transmission et offre le but de l’égalisation à Kolo Muani (60e) », constate Stéphane Bianchi. Du côté de CulturePSG, on ne note pas Kylian Mbappé, mais l’avis n’est pas plus tendre. « Titularisé en pointe, il n'y a finalement que très peu joué et n'a pratiquement jamais été présent dans la surface, ce qui est gênant face à une défense renforcée. Encore plus gênant, il n'a jamais proposé de solutions en profondeur et a surtout semblé intéressé par se mettre face au but avec la défense à affronter », constate le média spécialisé.