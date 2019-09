PSG : Mbappé-Neymar, Pierre Ménès est déjà en feu

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis le début de cette saison 2019-2020, le Paris Saint-Germain est clairement poussif, que ce soit dans les résultats ou dans le jeu.

Malgré une place de leader en Ligue 1 et dans son groupe en Ligue des Champions, le club de la capitale ne réalise pas un si bon départ que cela. Avec deux défaites au compteur, à Rennes (1-2) et contre Reims (0-2), la formation de Thomas Tuchel a déjà affiché certaines limites. Pas aidé par les nombreuses blessures, l’entraîneur allemand a dû bricoler ses différentes équipes. Jusqu’à ne pas aligner un pur avant-centre lors du succès à Bordeaux samedi (1-0). Un choix que Pierre Ménès ne digère toujours pas.

« Même quand tu t'appelles le PSG et que tu joues contre Reims ou Bordeaux, le foot sans attaquant c'est impossible. Dès que Mbappé est rentré, ça a tout changé. En plus, c’est un joueur rapide. Il a créé des brèches incroyables. Mbappé et Neymar, ce sont leurs 30 premières minutes ensemble cette saison. Et je pense que ça va changer beaucoup de choses dans le rendement offensif du PSG », a expliqué le journaliste de Canal+, qui estime donc que le Paris de Tuchel peut devenir une véritable machine à gagner avec son duo magique.