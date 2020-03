PSG : Mbappé ne viendra pas au Real, Zidane forcé d’avaler la pilule

Dans : PSG.

Le Real Madrid tente de faire à comprendre à Zinedine Zidane que Kylian Mbappé ne pourra pas venir cet été. Une autre recrue de renom pourrait aider Zizou à passer l’éponge.

Malgré son retour fracassant au chevet du Real Madrid il y a un an de cela, après l’élimination des Merengue par l’Ajax Amsterdam en Ligue des Champions, Zinedine Zidane n’est plus aussi intouchable dans la capitale espagnole. Les résultats en dents de scie n’aident pas l’ancien joueur toujours aussi apprécié par les socios, mais ce sont surtout ses relations avec le président qui posent problème. Depuis l’été dernier, il y a de l’eau dans le gaz, car Zizou souhaitait absolument recruter Paul Pogba, ce qui ne lui a jamais été accordé. Difficile d’en vouloir au dirigeant madrilène tant le champion du monde français était hors de prix, MU demandait quasiment 150 ME, et surtout en voyant sa saison complètement tronquée par les blessures.

Mais depuis ce refroidissement dans les relations des deux hommes, Zidane estime qu’on ne lui a pas donné les moyens de réussir une saison pleine, et la défaite à domicile face à Manchester City en Ligue des Champions l’a confirmé à ses yeux. Pour redresser la barre, le technicien français ne rêve désormais que d’un homme : Kylian Mbappé. Mais là encore, il va se heurter au patron du Real Madrid, qui, selon Diario Gol, lui a fait comprendre que l’attaquant français était hors de prix, le PSG souhaitant récupérer 300 ME, et qu’il faudrait donc attendre un an. Au lieu de cela, Florentino Pérez compte faire de gros efforts pour ramener Sadio Mané, que Liverpool pourrait consentir à vendre à 150 ME. Une recrue d’envergure et pas forcément donnée, même si ce n’était, encore une fois, pas le choix numéro 1 de Zidane.