PSG : Mbappé ne sera pas transféré, la conséquence du Coronavirus

Dans : PSG.

Même chez les clubs les plus riches de la planète, l’idée de réaliser un transfert XXL cet été est à l’abandon. C’est le cas à Liverpool, qui renonce à faire venir Kylian Mbappé.

Eliminé de la Ligue des Champions mais très bien parti pour enfin récupérer le titre national en Angleterre, Liverpool est néanmoins à un tournant de son histoire récente. Une refonte de l’effectif est envisagée chez les Reds, qui voient certains joueurs tirer la langue face à l’exigence physique très poussée de Jurgen Klopp. Un renouveau est donc nécessaire pour le club de la Mersey, qui se heurte toutefois à un problème de taille. Selon le Liverpool Echo, Liverpool a tout simplement beaucoup de postes à renforcer en vue de la saison prochaine, et préférera faire venir plusieurs joueurs, que de tenter un énorme pari. Le journal local annonce ainsi que le transfert de Kylian Mbappé, qui fait rêver du côté des Reds, est à oublier pour des raisons purement financières. Au lieu de faire venir l’attaquant français pour un prix démesuré, les dirigeants anglais préfèrent se concentrer sur de multiples retouches. C’est par exemple le cas avec un deuxième gardien, un nouveau défenseur central et un milieu central. Mais pour Kieran Maguire, expert financier dans le monde du football, il n’y aura de toute façon pas de transferts majeurs cet été, les clubs ne pouvant pas s’aligner sur le montant dépensé, et le salaire en plus avec la crise financière que cause l'épidémie de Coronavirus.



« On parle des arrivées de Mbappé et Sancho à Liverpool, mais aucun des deux transferts n’est vraiment plausible. Tous les clubs vont être touchés financièrement, et je ne vois pas de gros mouvements chez les top clubs anglais ou européens, notamment parmi les joueurs les mieux payés. Plus bas, il y aura du mouvement, car des clubs vont vraiment avoir besoin de vendre des joueurs », a expliqué l’auteur de plusieurs livres sur l’économie du football, et pour qui Liverpool et bien d’autres clubs peuvent oublier Kylian Mbappé et son transfert record.