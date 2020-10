PSG : Mbappé refuse de prolonger, la raison dévoilée

Dans : PSG.

C’est le moment où jamais pour prolonger Kylian Mbappé. Le numéro 7 du PSG sort d’une finale de la Ligue des Champions, et n’a pas sourcillé une seule fois cet été au sujet de son avenir.

Il a envie de continuer à aller le plus loin possible avec Neymar, et les deux portent clairement sportivement et commercialement le club de la capitale. Mais son avenir est toujours aussi affirmativement annoncé du côté du Real Madrid, le club qui le courtise depuis des années et prépare sereinement une énorme offensive en juin 2021. Il sera alors à un an de la fin de son contrat, et ne pourra plus être retenu par le PSG, qui prendrait alors le risque de tout perdre un an après. Une situation difficilement tenable dont Nasser Al-Khelaïfi peut se sortir s’il parvient à prolonger le contrat de son attaquant vedette. Ce ne sera pas chose aisée, car même une offre en or ne pourra pas le faire changer d’avis.

C’est l’information dévoilée par le journal Don Balon, qui fait savoir que Mbappé a déjà pris sa décision, celle de partir du PSG dans moins d’un an désormais. Le choix pour le Real Madrid n’est pas clairement annoncé, mais celui de quitter le championnat de France est évident. Selon le média espagnol, Mbappé en a tout simplement « marre » de la Ligue 1, et estime qu’il ne peut poursuivre sa progression qu’en allant rejoindre un championnat plus huppé. Ce n’est pas un hasard si la Premier League, via Liverpool, et la Liga, par le biais du Real, lui font les yeux doux. Cela a de grandes chances de fonctionner, puisque le champion du monde tricolore ne se voit pas enchainer les saisons avec son club de coeur, malgré son attachement à Paris. Pour lui, la suite logique de sa carrière est loin de la France, et bon courage à Nasser Al-Khelaïfi pour essayer d’inverser cette tendance.