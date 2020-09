PSG : Mbappé ne progressera plus, l’aveu choc !

Dans : PSG.

Titulaire et buteur avec la France contre la Suède samedi soir (1-0), Kylian Mbappé a néanmoins été la cible de nombreuses critiques.

En effet, la prestation de l’attaquant du PSG n’a pas fait l’unanimité auprès des observateurs des Bleus. Les nombreux grigris de l’ancien Monégasque ainsi que sa tendance à redescendre beaucoup trop bas pour toucher le ballon ont agacé. Au vu de son très jeune âge (21 ans), il est toutefois normal que Kylian Mbappé ait quelques trous d’air en passant à côté de ses matchs. Il ne faut néanmoins pas s’attendre à le voir encore beaucoup progresser selon Éric Di Meco, qui ne voit pas vraiment par quel moyen la pépite du Paris Saint-Germain pourrait devenir plus forte, dans la mesure où il fait déjà partie des meilleurs joueurs de la planète.

« Le constat avec Tuchel, c’est qu’il a dû s’adapter aux joueurs qu’il avait et il a dû se renier, notamment avec les quatre de devant. C’est un jeu minimaliste : on est solide derrière, et on compte sur le talent des gars de devant pour faire la différence. Honnêtement, quand tu es dans ce schéma, qui peut progresser ? J’entends dire : il faut que Mbappé progresse… Non mais vous avez vu le niveau qu’il a Mbappé ? Quand tu es déjà un avion de chasse, tu fais comment pour progresser ? » s’est interrogé Éric Di Meco sur l’antenne de RMC. Reste maintenant à voir si Thomas Tuchel et Didier Deschamps, ses entraîneurs avec le Paris Saint-Germain et sous les couleurs de l’Equipe de France, parviendront à faire de Kylian Mbappé un joueur encore plus fort dans les années à venir. Malgré son niveau déjà énorme, il est clair que l’avant-centre du PSG peut encore progresser dans de nombreux domaines, comme par exemple dans le jeu aérien, une flèche que Mbappé n’a pas encore à son arc comme il l’a lui-même reconnu ces derniers mois.