PSG : Mbappé VRP du Qatar, deux gros poissons ciblés

Invité de Téléfoot dimanche matin, Kylian Mbappé n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer le mercato du Paris Saint-Germain.

Très cash comme à son habitude, l’attaquant du PSG a fait savoir à ses dirigeants qu’il fallait « acheter des joueurs » et qu’il espérait de « bonnes recrues » à Paris, où il est nécessaire de compenser les départs d’Edinson Cavani, de Thiago Silva ou encore de Thomas Meunier. Pour ce faire, le Paris Saint-Germain peut compter sur un Kylian Mbappé en mode agent de luxe durant les rassemblements de l’Equipe de France. Et pour cause, Mohamed Bouhafsi a indiqué sur RMC que l’ancien buteur de Monaco avait notamment vanté les mérites du projet parisien à deux joueurs très appréciés de la direction parisienne, à savoir Lucas Hernandez (Bayern Munich) et Eduardo Camavinga (Stade Rennais).

Camavinga et Hernandez dragués par Mbappé

« Officieusement, Mbappé joue le rôle d'ambassadeur du PSG. Il prend son téléphone pour appeler certains joueurs. Il l'a fait en équipe de France en vantant les mérites du projet parisien à Camavinga et Lucas Hernandez. Il y a des joueurs qu'il apprécie, il a glissé des noms parfois. Il a un vrai rôle » a lancé le spécialiste du mercato pour la radio. Reste maintenant à voir si les approches de Kylian Mbappé, qui a été contraint de quitter Clairefontaine prématurément lundi soir en raison d’un test positif au Covid-19, seront d’une utilité au PSG dans l’optique du mercato de cette année ou de l’été prochain. Ce qui est certain, c’est que Lucas Hernandez et Eduardo Camavinga font partie des joueurs sur lesquels le Paris SG a un œil depuis plusieurs mois. La semaine dernière, Le Parisien indiquait même qu’en ce qui concerne le Rennais, c’est l’Emir du Qatar en personne qui a eu un véritable coup de cœur…