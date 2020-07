PSG : Le Real Madrid exige une clause libératoire pour Mbappé

Dans : PSG.

Cela doit être assez déroutant pour le PSG, mais le Real Madrid n'a absolument aucun doute que Kylian Mbappé signera chez lui à l'été 2021. Même en cas de prolongation.

C’est à souligner, le PSG se prépare à un été plus calme que prévu en ce qui concerne l’avenir de ses deux stars. Neymar et Kylian Mbappé sont partis pour rester sagement dans la capitale française même si les évènements du mois d’août avec la phase finale de la Ligue des Champions ne devront pas être négligés. En tout cas, concernant l’attaquant français, il ne fait aucun doute qu’il aura le maillot des 50 ans du PSG sur les épaules la saison prochaine. Nasser Al-Khelaïfi espère bien profiter de cette sérénité pour avancer sur le fameux dossier de sa prolongation de contrat. Car si Mbappé reste au Paris SG jusqu’en juin 2021, il sera alors à un tournant de sa carrière, à un an d’un départ pour zéro euro. Une situation inenvisageable pour les propriétaires qataris du Paris Saint-Germain.

Résultat, le joueur est en position de force, avec un avenir tout tracé en Espagne dans un an. Comme le confie AS ce vendredi dans une manchette de son édition, le club merengue est absolument persuadé que tout va se passer comme sur des roulettes concernant la signature du champion du monde tricolore. « Le plan fonctionne comme prévu », assure ainsi le quotidien sportif, qui révèle qu’au sein du Board du Real Madrid, on ne s’inquiète même pas d’une possible prolongation de contrat de Mbappé. Si cela compliquerait les négociations, et augmenterait certainement le prix nécessaire pour le faire venir, Florentino Pérez n’a absolument aucun doute sur la finalisation de ce transfert. Il a simplement demandé à la famille de Mbappé de s'assurer qu'une clause libératoire, sous seing privé comme c'est autorisé en France, soit bien appliqué dans le contrat pour pouvoir l'activer. Le clan Mbappé serait convaincu, tandis que les bonnes relations avec Nasser Al-Khelaïfi permettront de discuter du deal en toute sérénité, et surtout sans concurrence. Un scénario parfait pour le Real Madrid, même si en attendant, c'est le PSG qui profite des services de Kylian Mbappé pour encore un petit bout de temps.