PSG : Mbappé n’est plus le lieutenant de Neymar, il est son égal

Dans : PSG, Ligue 1.

Présenté comme le nouveau Roi de Paris à son arrivée, Neymar va déjà devoir partager son trône.

En effet, le Brésilien n’a pas réussi sa grande mission de l’été en devenant champion du monde, privilège que Kylian Mbappé possède désormais. Impressionnant pendant la compétition, l’attaquant francilien n’est déjà plus le lieutenant de Neymar au PSG. Pour Gianluigi Buffon, qui a vu passer les meilleurs joueurs du monde du football ces 20 dernières années, le natif de Bondy est même déjà au sommet avec les trois habituels pensionnaires du podium du Ballon d’Or.

« En 2017, je me souviens qu’on l’avait battu avec la Juventus, mais depuis il s’est amélioré. J’espère que cette année il pourra m’aider moi ainsi que le Paris Saint-Germain, à atteindre nos objectifs. Je suis très content de jouer avec Mbappé, parce que je crois qu’entre Messi, Ronaldo et Neymar, il fait partie des plus forts du moment », a livré le gardien italien, qui estime donc que le PSG est pas loin d’être le club le mieux équipé au monde, avec deux des meilleurs joueurs de l’époque.