PSG : Mbappé n'est plus fantastique, c'est pas sorcier

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Muet face à l’AS Monaco (1-1) dimanche en Ligue 1, Kylian Mbappé a livré une prestation plutôt décevante. L’attaquant du Paris Saint-Germain n’a pas retrouvé son meilleur niveau pendant ce début de saison.

Certes, le ballon lui arrive rapidement. Mais face au but vide, Kylian Mbappé n’aurait jamais dû trouver le poteau après la frappe de Lionel Messi déjà repoussée par le montant. Un raté qui symbolise assez bien la performance insuffisante de l’attaquant du Paris Saint-Germain, inefficace sur toutes ses occasions face à l’AS Monaco. Il en faudra beaucoup plus pour convaincre un Daniel Riolo globalement déçu du début de saison de celui qui a refusé l'offre du Real Madrid pour prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en 2025.

🗣️💬 "Mbappé a été moyen. Neymar a encore tiré le penalty alors que Galtier a stipulé que c'était Mbappé le premier tireur. On n'y comprend plus rien et je pense que dans la tête il est moins bien"



Daniel Riolo donne son avis sur le trio parisien face à l'ASM. pic.twitter.com/7jl6HEQXBG — After Foot RMC (@AfterRMC) August 28, 2022

« On ne va pas sortir de la rengaine habituelle : tu as les trois devant, il faut les faire jouer, a commenté le chroniqueur de l’After sur RMC après le match nul du PSG contre l’AS Monaco dimanche soir au Parc des Princes. Pour moi, Mbappé est intouchable. Mais on a vu ce soir, encore une fois, un Mbappé moyen. Et depuis le début de la saison, je le trouve plutôt moyen, en tout cas pas dans ses standards habituels, lui qui a toujours été fantastique. C'est Neymar qui a tiré le penalty alors que la semaine dernière, Galtier avait encore dit clairement que c'était Mbappé qui tirait les penalties. » Une gestion que le journaliste banni par Twitter a du mal à comprendre à ce stade de la saison.

Neymar n'y était pas non plus

« On n'y comprend plus rien et je pense que dans la tête, Mbappé est un peu moins bien en ce moment, a jugé Daniel Riolo, pas non plus convaincu par la prestation de Neymar. Neymar est encore très moyen. Je ne sais même pas si le penalty sauve son match parce qu'à côté, il fait ses choses habituelles, ses espèces de dribbles arrêtés, il ne fait pas grand-chose et en plus il doit prendre un carton rouge. Il a tout de suite été très nerveux. » Pour sa défense, le Brésilien a eu affaire à un Axel Disasi en grande forme...un joueur désormais annoncé en contact avec le Paris Saint-Germain où plusieurs renforts sont encore attendus d'ici jeudi 23h, deadline du mercato d'été.

Pour en revenir à Kylian Mbappé, on peut tout de même se demander si les remous engendrés par le clash entre les frères Pogba ne l'ont pas perturbé dans sa préparation de cette rencontre. Probablement informé que tout cela allait sortir un jour ou l'autre, le numéro 7 du PSG, qui est une victime indirecte de ce scandale, a le droit de ne pas digérer de voir son nom mêlé à tout cela. Sur les réseaux sociaux, certains ont même préféré ironiser sur ce passage à vide de l'ancien Monégasque, à l'image du compte @PSGCommunity qui a ainsi évoqué la prestation de Kylian Mbappé : « Mbappé : Marabouté par les potes de Pogba, il traverse la 1er MT telle une ombre avant de trouver le montant. Se trompe sur quasiment tous ses choix en 2e MT, sauf quand il laisse Ney transformer son péno. »