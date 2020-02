PSG : Mbappé n'est pas Zidane, hélas pour Paris

Dans : PSG.

Furieux d’être remplacé à vingt minutes de la fin du match entre le PSG et Montpellier samedi après-midi, Kylian Mbappé a créé lui-même une énorme polémique.

Et pour cause, l’avant-centre du Paris Saint-Germain s’est longuement expliqué avec Thomas Tuchel sur le banc, ce qui a bien évidemment été capté par les caméras et fait un énorme buzz à travers l’Europe entière. Assurément, l’attitude du natif de Paris ne fût pas la bonne contre Montpellier samedi. Et pour Denis Balbir, le comportement de Kylian Mbappé envers son entraîneur s’apparente clairement à un gros manque de respect. Sur son blog, publié par But Football Club, le journaliste a établi une comparaison avec Zinedine Zidane, lequel était également sanguin lorsqu’il était joueur. Mais jamais dans l’irrespect de ses entraîneurs ou de ses partenaires. Kylian Mbappé ferait bien de prendre exemple.

« Ce n’est malheureusement pas la première fois qu’on disserte des frictions entre Thomas Tuchel et Kylian Mbappé autour d’une sortie du terrain. Le Français se donne-t-il un genre pour obtenir le même statut que Neymar ? La question n’est pas de savoir si Mbappé mérite le même statut que Neymar mais plutôt est-ce que ce PSG pourra sortir Dortmund en Ligue des Champions ? Revenons à des choses plus terre à terre. Même si Mbappé a explosé tous les records de précocité, qu’il a déjà beaucoup montré, ce n’est pas encore Neymar… » a indiqué Denis Balbir, avant de poursuivre en évoquant Zinedine Zidane.

Mbappé s'y prend mal pour égaler Neymar

« Il n’a pas de droits obligatoires. Surtout dans un PSG où l’on dit avoir abrogé les passes-droits. Même un joueur comme Zinédine Zidane – qui était plutôt sanguin et prenait énormément de cartons rouges pour son poste – ne s’est jamais comporté comme ça avec ses entraîneurs. Malgré l’icône qu’il était, il a toujours été dans le respect. Oui, c’était une autre époque mais Kylian Mbappé ferait bien de s’en inspirer. Peut-être que Mbappé deviendra un jour meilleur que Neymar mais est-ce qu’avoir cette attitude le rendra meilleur ? La réponse est non ». Autant dire que du côté de Paris, la polémique Mbappé n’a pas fini de faire couler beaucoup d’encre. Ce que craignait Thomas Tuchel dès la fin du match largement remporté par le PSG face à Montpellier…