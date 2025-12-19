lucas hernandez humilie le psg n en revient pas iconsport 261406 0809 397101

PSG : L’UEFA réduit la sanction d’Hernandez

PSG19 déc. , 18:20
parEric Bethsy
4
Initialement suspendu trois matchs par l’UEFA, Lucas Hernandez voit sa sanction réduite. Le défenseur polyvalent du Paris Saint-Germain écope finalement d'une suspension de deux matchs. Après celui purgé à Bilbao (0-0), le frère de Theo Hernandez manquera le déplacement à Lisbonne pour y affronter le Sporting. Mais le Parisien, sanctionné pour un coup de coude sur l’attaquant de Tottenham Xavi Simons, sera bien disponible pour la venue de Newcastle lors de la dernière journée de la saison régulière de la Ligue des Champions.
4
