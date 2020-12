PSG : Mbappé n'en peut plus, c'est évident

Dans : PSG.

Meilleur buteur de Ligue 1 avec 11 buts en 11 matchs, Kylian Mbappé ne semble pas vraiment au bout du rouleau.

Et pourtant, l’attaquant du PSG est tout de bien moins convaincant et explosif qu’il y a quelques temps, et cela se voit notamment en Ligue des Champions, où il fait beaucoup moins la différence. Ce n’est pas une surprise pour Philippe Sanfourche, qui estime que cela fait désormais six mois que le champion du monde est sur les rotules, et que cela se voit aussi bien sur le terrain, que dans ses différents pépins physiques connus ces derniers mois.

« La fatigue, ce n’est pas une excuse, c’est un fait. Le PSG a repris en juillet avec deux finales de coupes nationales, puis le Final 8, puis la Ligue 1 avec quatre jours de vacances au cours desquels certains ont attrapé le Covid… Qui dit fatigue, dit plus faire tourner que de raison. Tuchel n’a pas trop d’autre choix que de changer huit joueurs à chaque fois. Tu prends Kylian Mbappé, il est dans le rouge depuis six mois. Il a eu des problèmes à la cheville, musculaires, c’est un joueur qui par définition est ultra explosif. C’est factuel », a livré le journaliste de RTL sur La Chaine L’Equipe. Un constat qui est en tout cas partagé par le premier intéressé, qui avait récemment confié qu’il n’avait pas eu l’impression de pouvoir souffler en passant d’une saison à l’autre, et qu’il était toujours sur le fil depuis le mois de juin. Et dire qu’en fin de saison, après une possible nouvelle aventure en Ligue des Champions avec le PSG, se profile un Euro 2021 et même une possible participation aux JO de Tokyo.