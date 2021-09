PSG : Mbappé n’a pas signé, ça fait un heureux au Real

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Si le non-transfert de Kylian Mbappé a fait beaucoup de déçus du côté du Real Madrid, Vinicius Junior, lui, a plutôt pris cet échec de Florentino Perez sur le mercato avec le sourire.

Lors du dernier marché des transferts, le Real Madrid a fait son maximum pour attirer Kylian Mbappé dans ses filets. Alors que le champion du monde voulait rejoindre le club de la capitale espagnole dès cet été, à un an de la fin de son contrat au PSG, la direction qatarie a refusé de négocier le départ de star. Malgré les trois offres de 160 millions d’euros, puis de 180 ME et de 200 ME lors des dernières heures du mois d’août, Paris n’a pas lâché. Ce qui a agacé de nombreuses personnes au Santiago Bernabeu. Sachant que le Real rêvait de recruter Mbappé pour en faire son nouveau galactique, tout en le plaçant sur le trône de nouvelle star de la Liga suite au départ de Lionel Messi du Barça. Si ce faux-transfert de Mbappé en a donc fait pleurer certains à Madrid, Vinicius Junior, lui, ne va pas s’en plaindre. Et ce n’est pas la rédaction de AS qui dit le contraire.

« Mbappé ne sera pas un obstacle pour lui... du moins, cette saison »

« Le "non" du PSG pour le transfert de Mbappé laisse la porte ouverte à Vinicius, qui aura donc une saison de plus pour jouer un rôle central dans l’effectif de Madrid. Pour l'instant, le Brésilien est sur la bonne voie et seul le temps nous dira s'il finira par devenir un incontournable dans l'équipe de Carlo Ancelotti. Car Mbappé ne sera pas un obstacle pour lui... du moins, cette saison », peut-on lire sur le site du journal madrilène. En tout cas, depuis l’arrivée de Carlo Ancelotti, l’ailier gauche s’est transformé. Fantomatique sous les ordres de Zinédine Zidane, le joueur de 21 ans est le meilleur joueur du Real sur ce début de saison. Auteur de trois buts en autant de journées de championnat, dont un doublé face à Levante le 22 août dernier, l’ancienne pépite de Flamengo fait plaisir aux supporters avec Karim Benzema. Suffisamment pour faire oublier Mbappé ? Pas si sûr, sachant que le joueur acheté pour 45 ME en 2018 est encore loin du niveau de l'international français du PSG...