PSG : Mbappé n'a pas le Ballon d'Or, et il est plutôt content

Dans : PSG, Foot Europeen.

Parfois annoncé comme un prétendant à la victoire finale, Kylian Mbappé a pu mesurer ce lundi soir l’écart qui le séparait encore des meilleurs joueurs au monde aux yeux des observateurs de la planète football. Quatrième du classement du Ballon d’Or, l’attaquant du Paris Saint-Germain a décidé de prendre ce placement hors du podium comme un challenge pour la suite de sa carrière, avec la volonté affichée de faire encore mieux dans les années à venir.

« A des moments, je n’ai pas été aussi bon qu’un Ballon d’or doit l’être. Je dois donc continuer à travailler pour le gagner. Si j’ai envie de le soulever un jour ? Cela passe par le PSG, par l’équipe de France. L’année dernière, j’étais 7e du classement du Ballon d’Or. Cette année, je suis 4e, c’est bien, je progresse. J'ai fait tout ce que je pouvais mais pas tout ce qui été possible. Je n'ai pas toujours été déterminant. Or, un Ballon d'or est décisif de janvier à décembre. Cela me permet de mesurer le chemin qu'il me reste à parcourir. Ce serait trop facile si j'arrivais dans le monde du football et que je gagnais tout, aussi rapidement. Cela prouve qu'il faut continuer à travailler et garder la tête froide. J'essaie de faire abstraction de tout ça parce que j'ai envie d'aller plus haut. Et quand on veut aller plus haut, il ne faut pas regarder en arrière », a expliqué un Kylian Mbappé parfaitement conscient qu’à 19 ans, il avait encore beaucoup de choses à améliorer pour rejoindre les plus prestigieux footballeurs de l’histoire de ce sport.