PSG : Mbappé mis sous pression par Megan Rapinoe

Dans : PSG.

Même s’il a encore quelques axes de progression à travailler, Kylian Mbappé fait déjà partie des meilleurs joueurs au monde, derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Que ce soit sous le maillot du Paris Saint-Germain ou celui de l’équipe de France, Kylian Mbappé est toujours observé par des millions de personnes. Une nouvelle fois auteur d’un grand début de saison, avec six buts et six passes décisives en sept matchs toutes compétitions confondues avec Paris, le champion du monde a un énorme pouvoir sur les jeunes notamment. Si son comportement sur le terrain est parfois critiqué, l’attaquant de 21 ans essaye de gommer toutes les dernières aspérités de sa personnalité. Et Mbappé se doit de le faire, car selon Megan Rapinoe, l'international français a presque les clés du monde de demain entre ses mains.

« J’espère qu’il mesure l’impact qu’il peut avoir. Et comment cette influence peut se révéler formidable pour lui-même. Il est venu au monde avec un don hors du commun qui lui permet de mener une vie hors du commun, très confortable… Peut-être peut-il se demander comment établir un équilibre, comment inspirer la jeunesse. J’espère qu’il comprend qu’il peut changer le monde, que ce n’est pas une idée en l’air. Parfois tu décides par toi-même de changer le monde, parfois ça te tombe dessus. Si tu veux être le roi, alors sois le meilleur roi possible. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ? Ils pourraient faire tellement s’ils décidaient d’utiliser leur prodigieux niveau de popularité pour lutter contre le racisme, par exemple. Je ne parle pas de porter un tee-shirt Black Lives Matter, je parle d’aller plus loin », a balancé, dans L’Équipe Magazine, la footballeuse américaine, qui espère que Mbappé rejoindra son mouvement pour un monde meilleur, sans racisme et avec une égalité entre les hommes et les femmes.