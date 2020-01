PSG : Kylian Mbappé a mis cinq ans pour comprendre ça

Dans : PSG.

Kylian Mbappé revient en grande forme avec le PSG. Sur le terrain, son comportement est en nette amélioration et Bruno Irles estime que l’attaquant du PSG a enfin corrigé le tir à ce niveau.

Entraineur de Pau, leader du National, mais aussi consultant pour Canal+, Bruno Irles multiplie les casquettes, puisqu’il avait aussi été joueur pour l’AS Monaco, et formateur au sein du club de la Principauté. Cela lui a permis de voir passer un certain Kylian Mbappé, revenu ce mercredi sur le Rocher pour y planter un doublé avec le maillot du PSG. Après avoir essuyé une salve de critiques en début de saison sur son jeu, son melon, ses imitations de Neymar, le champion du monde français semble avoir trouvé sa place et sa façon de faire à Paris. Ce qui ne l’empêche pas d’essuyer quelques critiques. Dans les colonnes de L’Equipe, Bruno Irles est ainsi revenu sur les problèmes d’attitudes de la star parisienne, et apprécie de voir que les changements sont en train de s’opérer.



« Il y a des choses que je pensais qui se révèlent vraies. Je lui reprochais de ne pas défendre, d’avoir une certaine suffisance dans l’attitude… Je suis content de voir que le garçon a l’air d’en prendre conscience cinq ans après », a souligné le technicien sur le devant de la scène en raison de l’affiche de ce jeudi soir entre Pau et Bordeaux en 16e de finale de la Coupe de France.