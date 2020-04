PSG : Mbappé mieux payé que Neymar, le Qatar prêt à tout

Dans : PSG.

Cible prioritaire du Real Madrid dans l’optique du mercato estival de 2021, Kylian Mbappé est aussi l’objet de toutes les attentions au sein du PSG.

Et pour cause, le Paris Saint-Germain n’envisage pas une seule seconde de vendre son international français en 2021, à un an de la fin de son contrat. Pour la direction parisienne et Nasser Al-Khelaïfi en tête, l’objectif prioritaire des prochains mois est de boucler la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Pour se faire, il faudra se montrer particulièrement convaincant car l’avant-centre du PSG a dans un coin de la tête de relever le challenge du Real Madrid. Or, en cas de prolongation en faveur de Paris, ce transfert serait repoussé à plusieurs années.

Prêt à tout pour faire craquer Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain souhaite doubler son salaire afin de faire du Français le joueur le mieux payé du club… devant Neymar, selon les informations du journaliste italien Nicolo Schira. C’est une proposition portant sur un contrat de trois ou quatre ans assortis d’un salaire annuel de 46 ME que le PSG réfléchit à soumettre au champion du monde 2018. Une offre vertigineuse que Kylian Mbappé aura bien du mal à refuser, d’autant que le Real Madrid ne sera pas en mesure de s’aligner sur de tels émoluments ni cet été, ni l’été prochain. A titre de comparaison, Sergio Ramos, joueur le mieux payé de l’effectif du Real Madrid, perçoit moins de 15 ME par an dans la capitale espagnole. Reste maintenant à voir si l’information se confirmera et si oui, quelle sera la réponse de Kylian Mbappé… et la réaction de Neymar. Car le Brésilien, plus gros salaire de Ligue 1 avec 37 ME dans la besace chaque année, n’appréciera sans doute pas que son jeune partenaire soit mieux rémunéré que lui.