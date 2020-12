PSG : Mbappé, Messi, l'incroyable scénario se dessine

Dans : PSG.

Depuis quelques semaines, le PSG a repris espoir de conserver ses deux joyaux sue sont Neymar et Mbappé.

Les deux sont arrivés en 2017, et se retrouvent désormais à un peu plus d’un an de leur fin de contrat. Une situation dangereuse qui implique un plan de bataille à tous les niveaux. Le PSG, Nasser Al-Khelaïfi en tête, est confiant sur une issue qui lui permettrait de faire un carton plein en conservant le Français comme le Brésilien. Pour Neymar, cela semble bien parti sachant que peu de clubs peuvent ou veulent s’offrir ses services, et qu’il a affiché son désir de rester dans la capitale française. Pour Mbappé, cela parait plus compliqué, car le Real Madrid, malgré des soupçons de Florentino Pérez sur un changement d’attitude dans le clan du Français, a tout de même des arguments. Et financièrement, ils ne seraient pas si ridicules que cela selon Eurosport UK.

Le journaliste du média européen Dean Jones affirme ainsi que le Real Madrid aura les moyens de tenter sa chance avec une grosse offre, pour le PSG comme pour Mbappé. Une information contradictoire avec les dernières tendances, qui faisaient état d’une santé économique fragile pour la Maison Blanche. Si jamais le départ du champion du monde tricolore devait être sérieusement à l’étude, Eurosport affirme que le PSG n’aurait plus aucun doute, et mettrait le paquet pour convaincre Lionel Messi de signer, et ainsi reformer un duo détonnant avec Neymar. Avec Manchester City, le Paris SG est quasiment le seul club capable de s’offrir le sextuple Ballon d’Or, et le transfert de Mbappé provoquerait certainement une réponse à la hauteur des dirigeants parisiens. De quoi provoquer un été qui sera de toute façon complètement fou sur le plan du marché des transferts.