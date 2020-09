PSG : Mbappé mérite bien ce sacrifice XXL signé Zidane

Dans : PSG.

Désireux de s’offrir une doublure à Karim Benzema au mercato, Zinedine Zidane devra finalement se contenter de Luka Jovic.

Le champion d’Espagne en titre ne fait pas partie des clubs dans le rouge financièrement, malgré la crise du Covid-19. Néanmoins, le businessman Florentino Pérez a bien conscience que le moment n’est pas aux grosses dépenses. C’est ainsi que selon les informations obtenues par la version espagnole d’Eurosport, le président du Real Madrid a fait savoir à Zinedine Zidane qu’il ne recruterait aucun attaquant afin de concurrencer Karim Benzema cet été. « Jovic sera l’attaquant remplaçant jusqu’à l’arrivée de Kylian Mbappé » aurait même fait savoir le boss incontestable du Real Madrid à son entraîneur selon les indiscrétions glanées par le média.

Zidane accepte un mercato blanc cet été

Une prise de position très cash, qui n’a pas vraiment échaudé Zinedine Zidane, dans la mesure où le coach tricolore a bien conscience que le Real Madrid ne peut pas se permettre de folies cet été s’il souhaite réellement rafler la mise afin de s’offrir Kylian Mbappé l’été prochain. Les deux hommes sont sur la même longueur d’onde, déterminé à recruter l’attaquant du Paris Saint-Germain, possiblement pour une somme avoisinant les 100 ME en raison de la situation contractuelle du champion du monde. Le média fait par ailleurs savoir que Kylian Mbappé est la priorité absolue du Real Madrid, qui ne s’occupera de ces dossiers annexes de l’été prochain (Haaland, Camavinga, Koundé) uniquement lorsque le dossier Kylian Mbappé sera bouclé et ficelé. Reste maintenant à voir si le club merengue aura la préférence du joueur, également courtisé avec assiduité par Liverpool, et qui recevra sans aucun doute une nouvelle proposition de contrat de la part du Paris SG dans les semaines à venir. Le Real Madrid a toutefois un argument que les autres n’ont pas… il s’agit de l’idole absolu de Kylian Mbappé, à savoir « Zizou ».