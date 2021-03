PSG : Mbappé meilleur sans Neymar, le sujet qui agace

Dans : PSG.

Après la brillante victoire du PSG à Barcelone, certains estiment que Paris est meilleur quand Kylian Mbappé évolue sans Neymar, comme cela a été au Camp Nou. Marquinhos s'offusque.

A quelques jours du match retour de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone au Parc des Princes, Neymar semble postuler à une place contre son ancien club. Même s’il paraît difficile d’envisager que la star brésilienne soit titulaire face au Barça, Mauricio Pochettino peut espérer aligner le duo Mbappé-Neymar pendant la rencontre si le besoin s’en fait sentir. C’est dans ce contexte que rejaillit un débat déjà évoqué dans le passé, certains étant persuadés que Kylian Mbappé n’est jamais aussi bon que lorsque Neymar est absent, l’attaquant de la Seleçao étant un véritable aimant à ballon, parfois au détriment du collectif. Au moment où Pochettino va devoir faire des choix pour le choc de mercredi prochain, Marquinhos est lui sidéré que l’on puisse ainsi penser que le PSG peut être meilleur sans Neymar, même s’il ne conteste pas que Kylian Mbappé peut faire la différence à lui tout seul. Invité de RTL, le capitaine du Paris SG pense le plus grand bien du champion du monde français, mais ne voit aucun souci à ce qu’il évolue avec son compatriote.

Neymar et Mbappé, deux atouts pour le Paris Saint-Germain

Interrogé directement sur ce possible souci, le défenseur brésilien du PSG est clair. « Si je trouve que Kylian Mbappé a changé depuis le match à Barcelone ? Ça l’a boosté un peu, même pour sa confiance, pour lui. Quand tu marques trois buts au Camp Nou, tu vois que c’est vraiment quelque chose de très important. Pour lui, pour nous. Je crois que tout le monde a compris son potentiel dans ce match-là, ce dont Kylian est capable. Nous, on est là pour l’aider un maximum, c’est un joueur très important pour nous, c’est un leader sur le terrain avec sa personnalité, avec ce qu’il peut apporter à l’équipe, sa qualité. Lors de ce match, il a été vraiment exceptionnel. Il est meilleur quand il est avec Neymar ou quand il est seul ? Non. On ne peut pas rentrer dans ces histoires comme cela, je vois déjà des gens parler. Il faut qu'on arrête avec des bêtises comme ça. Nous on veut toujours avoir les meilleurs joueurs avec nous. Si tu lui demandes à Kylian, je pense que lui il préfère aussi quand il a Neymar à côté de lui. Et si Ney n’est pas là, il sera également confortable avec le joueur qui le remplacera. Nous on fait le mieux possible avec les joueurs disponibles. A Barcelone, Neymar n’était pas là, mais Kylian a fait ce qu’il fallait », rappelle Marquinhos alors que le 8e de finale retour de Ligue des champions face à Barcelone se profile.