PSG : Mbappé médaille d'Or et Ballon d'Or en 2020 ?

Déterminé à disputer les Jeux Olympiques l’été prochain, Kylian Mbappé devra obtenir l’accord du Paris Saint-Germain. Et ce n’est pas gagné.

La raison est simple, le club de la capitale sera forcément réticent à l’idée de laisser son attaquant jouer l’Euro avec l’équipe de France A. Puis les Jeux Olympiques à Tokyo avec les Espoirs sachant qu’un tel programme le priverait forcément du début de saison 2020-2021. Sans parler du risque de fatigue et de blessure. En tout cas, les Bleuets et leur gardien Paul Bernardoni seraient ravis de compter l’ancien Monégasque parmi eux.

« Bien sûr. Kylian est un des trois meilleurs attaquants du monde. Forcément, l'équipe serait plus forte avec lui, a confié le portier du Nîmes Olympique au quotidien Le Parisien. C'est clairement le plus grand joueur avec qui j'ai évolué. » Un entretien durant lequel Bernardoni a confirmé la volonté de Mbappé. « On a eu un repas à Clairefontaine entre les A et les Espoirs et il m'a bien rappelé qu'il y avait les Jeux l'été prochain, a raconté le gardien prêté par Bordeaux. C'était juste une phrase lancée comme cela mais je crois qu'il aimerait les faire. Après, c'est son club qui aura la clé. Nous, on espère juste qu'il pourra. »

De l’or avec Mbappé…

Il faut dire qu’avec l’attaquant du Paris Saint-Germain, les objectifs de l’équipe de France serait probablement revu à la hausse pendant ces Jeux Olympiques. « Même sans lui, la France peut être championne olympique. Alors avec, il est clair qu'elle peut remporter l'or, a prévenu Bernardoni. Avec Kylian, on a gagné la Coupe du monde. Forcément, ça peut être pareil. Ce serait top. » Suffisant pour convaincre la direction francilienne ?