PSG : Mbappé, Mbappé, Mbappé, Paris est obsédé !

Le cas Kylian Mbappé passionne toute la planète football, l'avenir de la star française du PSG encore plus. Et d'ici la fin du contrat de ce dernier, cela risque d'être chaud.

Le Paris Saint-Germain va devoir attendre de connaître les dates du mercato pour essayer de renforcer son effectif, mais plus encore que le cas Neymar ou bien celui de Mauro Icardi, c’est Kylian Mbappé qui suscite une attention extrême du côté de Leonardo et Nasser Al-Khelaifi, ces derniers étant conscients que l’Emir du Qatar avait un œil très attentif sur le cas du champion du monde tricolore acheté 188ME à Monaco en 2017. Tandis que le Real Madrid pense pouvoir convaincre Kylian Mbappé de venir à plus ou moins longue échéance, du côté du PSG on est d’un avis contraire. Si de son côté AS affirmait mardi que Leonardo avait prévenu le clan Mbappé qu’il irait quoi qu’il arrive au bout de son contrat avec Paris, quitte à partir libre, ESPN précise la position du Paris SG.

Le média américain affirme que la priorité numéro 1 du directeur sportif brésilien du PSG était d’aboutir à un accord pour la prolongation de Kylian Mbappé. « Les deux parties sont régulièrement en contact (…) Nos sources affirment que le Paris Saint-Germain reste confiant concernant la prolongation du joueur de 22 ans avec des conditions contractuelles qui refléteront son changement de statut depuis sa signature en 2017 », explique ESPN, qui précise que Kylian Mbappé souhaite attendre encore un peu de prolonger, l’attaquant tricolore du PSG voulant savoir comment se finira cette saison 2019-2020, notamment sur le plan européen. Mais du côté parisien, la porte du bureau de Leonardo est grande ouverte, du moins quand le club se remettra en route après cette pause imposée par l’épidémie de coronavirus.