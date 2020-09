PSG : Mbappé marche sur la L1, c'est indécent

Dans : PSG.

Kylian Mbappé fait le bonheur du Paris Saint-Germain. L’attaquant français a prouvé depuis son arrivée au club toutes ses qualités pour devenir dans les prochaines années le meilleur joueur du monde.

Le PSG peut se réjouir d’avoir un tel élément dans son effectif mais cela ne durera pas éternellement. Si Mbappé se sent bien à Paris, il n’a pas encore prolongé son contrat. Celui-ci arrive à son terme en 2022, ce qui peut inquiéter le club sur un éventuel départ l’été prochain si la situation contractuelle de l’international français est au même stade. Liverpool et le Real Madrid sont bien décidés à tenter leur chance et se tiendront prêts à accueillir le Parisien. Un possible scénario qui fait débat. Les supporters et dirigeants du Paris SG ne veulent évidemment pas perdre l’un de leurs meilleurs joueurs.

Dave Appadoo pense quant à lui que la meilleure solution pour le champion du monde est d’opter pour un transfert. Un choix de carrière nécessaire pour sa progression individuelle selon le journaliste, pointant du doigt le niveau de la Ligue 1. « Mbappé devrait quitter le PSG. La Ligue 1 est non seulement trop faible pour le PSG mais également pour le joueur qu’il est. Quand je le vois jouer contre l’OGC Nice, j’ai l’impression de le voir jouer contre des gosses. D’avoir mis la barre à ce niveau, c’est tout à son honneur. Mais maintenant, s’il veut progresser et titiller les meilleurs, il faut qu’il se confronte à ce qui se fait de mieux, à des championnats bien plus relevés. Là, il est dans une zone de confort et il doit en sortir pour progresser », a-t-il lancé dans L’Équipe d’Estelle. Rendez-vous l’été prochain pour une lutte acharnée entre le PSG, le Real Madrid et Liverpool.