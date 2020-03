PSG : Mbappé malade et forfait ? Tuchel sort du silence

Dans : PSG.

Absent des deux derniers entrainements, Kylian Mbappé est toujours malade. Le PSG a communiqué à son sujet.

Le huis-clos est total autour de la rencontre entre le PSG et Dortmund. Et à la veille de la rencontre, aucune conférence de presse n’est donc autorisée. Seuls quelques journalistes ont pu assister au premier quart d’heure de l’entrainement des Parisiens au Camp des Loges, ce mardi. Nulle trace de Kylian Mbappé, déjà absent la veille. L’attaquant français souffre d’une angine, et n’est pas rétabli. Aucun coup de bluff de la part du PSG, le risque de voir le champion du monde ne pas être suffisamment en forme pour débuter la rencontre est réel. C’est ce qu’a confirmé Thomas Tuchel, pour qui tout se décidera au dernier moment, même si l’idéal serait de voir Kylian Mbappé trottiner un peu ce mardi soir histoire de se maintenir en jambes.

« Kylian est malade. Il était malade hier et aujourd’hui avec une angine. On essaye de faire peut-être un petit peu l’entraînement aujourd’hui, en soirée. Mais il ne s’est pas entraîné avec nous les deux derniers jours. On doit attendre et décider demain matin. Pour Thiago Silva, il a fait tous les entraînements et on peut décider demain s’il joue ou pas. Il est avec le groupe. Tous les autres sont là, Ander Herrera est encore blessé mais les autres sont là », a livré l’entraîneur du PSG, pour qui la présence de Thiago Silva pourrait être décisive sur le plan tactique, puisqu’elle permettrait à Marquinhos de renforcer le milieu de terrain, à un poste où Tuchel préfère visiblement le voir dans les grands matchs.