PSG : Mbappé lui a fait la misère, il raconte son cauchemar

Dans : PSG.

Décisif lors du succès à Nantes (2-1) mardi en Ligue 1, Kylian Mbappé n’a pas ménagé son adversaire Percy Prado. Le latéral droit des Canaris a effectivement souffert dans son duel face à l’attaquant parisien.

Attendu au tournant après sa colère contre Montpellier samedi dernier, Kylian Mbappé a répondu présent à la Beaujoire. A l’image de l’action de l’ouverture du score, l’attaquant du Paris Saint-Germain a réalisé quelques accélérations foudroyantes et impossibles à neutraliser pour Percy Prado. Il faut dire que le latéral droit formé à Nantes disputait son premier match de la saison en tant que titulaire en Ligue 1. Sans surprise, la marche était trop haute.

« C’est le foot, je suis là pour ça. Si je prétends à jouer en Ligue 1 ou même plus haut, je vais forcément me retrouver face à d’excellents joueurs, a réagi le Nantais. C’est un excellent joueur mais je ne l’ai pas mis sur un piédestal car si je l’avais idolâtré, il m’aurait mis le bouillon. Je l’ai respecté, il a fait un bon match, mais je ne pense pas être passé à côté de mon match non plus. » Il n’empêche que les percées de Mbappé ont provoqué des dégâts.

Mbappé, c’est aussi technique

« Ça fait mal. Ça fait mal. En plus de son accélération, il a une très grosse caisse. Il a une capacité à répéter les efforts. (…) Il a surtout la capacité à repousser derrière ces 10 mètres (d'accélération, ndlr). C’est compliqué. Techniquement il est très propre, notamment dans ses remises et ses choix de passes, a constaté Prado, qui a vécu de drôles de débuts. Oui évidemment. Mais comme je l’ai dit, je suis là pour prétendre à jouer en Ligue 1 et faire ma première contre Mbappé c’est tant mieux. » A priori, le Canari ne croisera plus aucun adversaire de ce niveau jusqu’à la fin de la saison.