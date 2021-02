PSG : Mbappé l'avoue, il a abusé avec Neymar

Dans : PSG.

Pour mentionner l’attaque du PSG, il a parfois été question des « Quatre Fantastiques ». Mais il y a un duo qui demeure au-dessus tout, c’est celui formé par Kylian Mbappé et Neymar.

D’entrée de jeu, à leur arrivée commune en 2017, les deux joueurs se sont rapprochés, sur le terrain comme en dehors. Le Français a appris l’anglais puis même l’espagnol pour mieux communiquer, histoire de compléter leur complicité évidente ballon au pied. Parfois, Mbappé a été taxé de vouloir copier Neymar, de toujours le chercher sur le terrain et d’oublier un peu le jeu et ses coéquipiers. Un défaut que l’ancien monégasque veut bien reconnaitre. Même s’il est persuadé que c’est son entente avec le Brésilien qui fait le force offensive du PSG, Mbappé avoue qu’il y a eu un peu d’exagération au départ.

« C’est vrai que c’était peut-être excessif. Mais il n’y avait rien de prémédité dans ces abus. On n’avait pas eu de présaison. Il fallait que l’on se jauge et que l’on apprenne à connaître et à repérer les qualités et les préférences de l’autre, que l’on crée cette complicité et perfectionne cette connexion. Et ça, on l’a fait en match, mais pas trop à l’entraînement », a expliqué Kylian Mbappé dans les colonnes de France Football. Les reproches provoqués par cette entente quasiment exclusive ont en tout cas été entendus par les deux joueurs, qui se sont clairement calmés à ce niveau et oublient beaucoup moins leurs coéquipiers désormais. Mbappé et Neymar attendent désormais d’être tous les deux définitivement débarrassés des petits pépins physiques qui les ont freinés ces dernier temps, pour propulser le PSG au sommet.