PSG : Neymar et Mbappé vont défendre, Pochettino prend les paris

Dans : PSG.

Nommé entraîneur du Paris Saint-Germain début janvier, Mauricio Pochettino compte bien mettre ses idées en place le plus rapidement possible. Mais pour y parvenir, le coach argentin aura besoin d’une totale implication de ses attaquants.

Mauricio Pochettino va-t-il réussir là où son prédécesseur Thomas Tuchel a échoué ? Malgré les bons résultats obtenus, avec notamment une finale disputée en Ligue des Champions la saison dernière, l’Allemand n’est jamais vraiment parvenu à convaincre ses attaquants de l’importance du repli défensif. Bien sûr, les Neymar, Kylian Mbappé ou Mauro Icardi se sont parfois montrés impliqués sur quelques rencontres. Mais leur bonne volonté n’a pas duré. Cela n’a évidemment pas échappé au nouvel entraîneur dont la philosophie basée sur l’intensité nécessite une totale implication des stars à la perte de balle. C’est pourquoi l’Argentin a envoyé un message clair à son groupe.

Le « grand défi » de Pochettino

« C'est notre défi, d'avoir plus de talent sur le terrain et que ce talent ne se traduise pas que sur la phase offensive, mais aussi sur la phase défensive, a prévenu l’ancien manager de Tottenham dans un entretien accordé à la radio RMC. Il faudra avoir cette agressivité qui donne de l'équilibre à l'équipe, pour pouvoir défendre et être solide. C'est important dans les grands matchs, pour pouvoir jouer un rôle et dominer ces rencontres. Donc oui, c'est un grand défi. On fait étape par étape pour obtenir cette solidité. » Autrement dit, l’idée est d’aligner le plus de joueurs offensifs possible, à condition que ces attaquants jouent le jeu sans ballon…