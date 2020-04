PSG : Mbappé, Kane ou Haaland, Madrid fait déjà le tri

Dans : PSG.

Désireux de recruter un attaquant lors du prochain mercato, le Real Madrid rêve bien évidemment de Kylian Mbappé. Mais cible également d’autres joueurs tels que Kane ou Haaland.

Ces derniers jours, les noms du buteur de Tottenham et de l’attaquant du Borussia Dortmund sont régulièrement cités dans la presse espagnole, tout autant que celui de Kylian Mbappé. Visiblement, cela va se jouer entre ces trois attaquants de classe internationale lors du prochain mercato, pour savoir qui va rejoindre les rangs du Real Madrid. Selon les informations de Carlos Forjanes, l’heureux élu ne sera pas Harry Kane. Car pour le journaliste du média pro-madrilène AS, l’Anglais est très loin de faire l’unanimité dans les bureaux du Real Madrid. Au contraire de Kylian Mbappé et d’Erling Haaland.

Zidane pas intéressé par Kane ?

« Le Real Madrid est fasciné par Kylian Mbappé depuis qu'il a 14 ans et il y a eu de bons rapports des recruteurs du Real sur Erling Haaland depuis la saison dernière. En revanche, le Real Madrid n’a jamais été véritablement fan d’Harry Kane. Ni avant ni maintenant. "Ce n'est pas le profil que nous voulons", ont été répétés maintes et maintes fois par des dirigeants madrilènes en interne, depuis la dernière Coupe du monde en Russie. Dans l’esprit de Zinedine Zidane, l’attaquant de Tottenham n’est pas complémentaire avec Benzema et ne devrait donc pas rejoindre le Real Madrid » a commenté le journaliste, pour qui tout va donc se jouer entre Erling Haaland et Kylian Mbappé. Reste que ces deux dossiers paraissent bien compliqués à boucler pour le club de la Casa Blanca. Car le Norvégien vient tout juste de débarquer à Dortmund et parce que le Français, sous contrat avec le PSG jusqu’en 2022, ne sera pas vendu par le Qatar cet été.