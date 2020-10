PSG : Mbappé jure de corriger ce sale défaut

Dans : PSG.

Kylian Mbappé sème la panique dans les défenses de Ligue 1, un peu moins souvent en Ligue des champions. Toutefois, la pépite parisienne s’efforce à penser au collectif, un axe sur lequel il compte progresser.

Pour la première fois de la saison, le Paris Saint-Germain est leader du classement de Ligue 1. Le club parisien bénéficie d’une meilleure différence de buts que son dauphin, le LOSC, et peut déjà compter sur un grand Kylian Mbappé, auteur de six buts en cinq journées de championnat. Malgré ses bonnes statistiques, l’ancien joueur monégasque ne veut pas se reposer sur ses lauriers et entend bien monter en puissance au fil de la saison. Il sait qu’il a des progrès à faire, sur le plan collectif, et l’a fait savoir au site officiel du PSG dans un entretien. Car le champion du monde 2018 a bien vu que de nombreuses critiques pleuvaient sur son style parfois trop perso, Kylian Mbappé oubliant parfois ses coéquipiers juste pour faire grimper ses statistiques.

L'attaquant du Paris Saint-Germain sait qu'il doit changer cela et il tente de corriger ce défaut. « Ce n’est pas encore parfait parce que je suis un attaquant et un attaquant, au fond, on lui apprend à être égoïste, à être dans sa bulle. C’est un poste très spécial, et je sais qu’il est difficile de comprendre l’état d’esprit d’un attaquant. Mais je fais un travail sur moi-même, je sais que pour gagner un match il faut travailler tous ensemble, et savoir faire briller les autres aussi, c’est aussi important que de briller soi-même. Ca, c’est vraiment quelque chose que je suis en train d’apprendre », a confié Kylian Mbappé. Habitué à briller par son aisance technique et sa capacité à éliminer ses adversaires en un contre un, Kylian Mbappé n’en oublie pas ses partenaires. En témoignent ses quatre passes décisives délivrées depuis le début de la saison, même si cela s'est plus vu en Ligue 1 qu'en Ligue des champions où la star française du PSG est très attendue. Faute avouée à moitié pardonnée, Kylian Mbappé va changer.