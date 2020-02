PSG : Mbappé humilié, l'Allemagne attaque !

Dans : PSG.

Dans un peu plus de vingt-quatre heures, le Paris Saint-Germain retrouvera la Ligue des Champions avec son huitième de finale aller sur la pelouse du Borussia Dortmund.

Lors de cette rencontre entre deux équipes du gratin européen, il y aura des matchs dans le match. Si les défenses sont les points faibles des deux formations, Thomas Tuchel et Lucien Favre pourront par contre s'appuyer sur des attaques de feu. Alors que l'Allemand concocte un 4-4-2 avec Neymar, Mbappé, Di Maria et Icardi depuis des mois au PSG, le coach suisse aura notamment Sancho et Haaland dans sa poche. Et selon la presse allemande, ces deux pépites de Dortmund sont supérieures à… Mbappé.

« Sancho est supérieur à Mbappe. Mbappe est un potentiel vainqueur du Ballon d'Or. Mais Jadon Sancho n'a rien à envier au jeune du PSG. L'international anglais ne peut pas se vanter d’avoir gagné la Coupe du Monde, mais le joueur de 19 ans est devenu le plus jeune joueur à atteindre la barre des 25 buts en Bundesliga. Sancho est le joueur le plus efficace des cinq grands championnats européens. Il a marqué un but et fait une passe décisive lors de neuf matchs de Bundesliga cette saison, contre quatre fois pour Mbappe en L1. Haaland est supérieur à Mbappe. Mbappe a trouvé le chemin des filets une fois toutes les 87 minutes cette saison. Haaland, lui, a marqué toutes les 48 minutes. Seul Lewandowski a plus de buts en Ligue des Champions (10) que les huit d’Haaland. Mbappe n'en a que cinq. Et Haaland, comme Sancho, est plus jeune que Mbappé », peut-on lire sur le site de la Bundesliga, qui cite les cinq raisons pour lesquelles le Borussia va battre le PSG en Champions League. À Mbappé de faire taire les Allemands !